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Учені поставили Ван Гогу ще кілька нових діагнозів

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Науковці вивчали історію захворювань Ван Гога - фото 1
Науковці вивчали історію захворювань Ван Гога

Дослідники Університетського медичного центру Гронінгена встановили, що художник Ван Гог пережив два епізоди делірію (помутніння розуму) після того, як відрізав собі частину вуха. Ймовірно, вони були спровоковані тривалим вживанням алкоголю.

Щоб усе це з'ясувати, фахівці провели психіатричну експертизу на основі сотень листів художника, а також збережених медичних записів про його стан.

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Вважається, що Ван Гог страждав від декількох психічних розладів. Передбачалося, що це були біполярний і пограничний розлад особистості. Але ці захворювання так і не діагностовано.

У новому дослідженні вчені прийшли до висновку, що художник, швидше за все, жив із "прихованою епілепсією". Вона характеризується не класичними припадками, а занепокоєнням, маренням та галюцинаціями. Це відбувається через епілептичну активність в глибших частинах мозку.

Учені поставили Ван Гогу ще кілька нових діагнозів - фото 433838
Учені переконані, що художник Ван Гог жив з "прихованою епілепсією"

У Ван Гог хворобу міг спровокувати не тільки алкоголь, але ще і недоїдання, порушення сну й емоційне виснаження.

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Джерело: journalbipolardisorders
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