Новий Поллок: Ед Ширан продає свою картину

Ед Ширан створив картину і планує продати її на благодійних торгах. Співак порівнює свою майстерність з відомим художником Джексоном Поллоком.

Британський попспівак Ед Ширан представив на благодійному аукціоні авторську картину під назвою "Dab 2 2020". Гроші від її продажу підуть до фонду організації GeeWiz, яка хоче побудувати ігрові майданчики для дітей з інвалідністю.

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Назва картини – це дитяча кличка Ширана, яку співак успадкував від батька. Ед працював над полотном 30 днів. Співак порівнює його з творами американського абстракціоніста Джексона Поллока.

Мистецтво робить мене щасливим. Я займаюся ним для себе, так що тут немає місця для засудження, – каже Ширан.

Благодійний аукціон став частиною виставки "Ед Ширан: зроблений в Саффолку", яку організували в рідному місті музиканта його батьки – Джон та Імоген Ширан. Серед лотів є квиток на перший концерт співака в Саффолку, а також чернетка з текстом композиції Perfect. Свої речі на аукціон віддали й друзі-знаменитості Ширана: виконавиця Кайлі Міноуг, футболіст Девід Бекхем, спринтер Усейн Болт та інші.

Торги триватимуть до 8 листопада.

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