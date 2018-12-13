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Учені поставили діагноз агенту 007
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Науковці з Новозеландського університету Отаго вивчили 24 фільми про відомого таємного агента Джеймса Бонда, і поставили герою діагноз.
Зокрема, дослідники відзначили, що Джеймс Бонд у 24 стрічках 109 разів зображений, як фанат спиртних напоїв, а це в середньому по 4,5 раза на фільм.
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Рекорд споживання алкоголю агент 007 побив у "Кванті милосердя" – 24 одиниці алкоголю, тобто приблизно 240 мілілітрів чистого спирту. Така кількість алкоголю може привести до перевищення потенційно смертельного рівня алкоголю в крові.
Таким чином, учені прийшли до висновку, що Джеймс Бонд страждає на хронічний алкоголізм.
Також у статті присутня критика внутрішньополітичної розвідки МІ6 за перевищений ризик стресу на роботі Джеймса Бонда: учені вважають, що зловживання алкоголем стає причиною того, що агент скоює вчинки, які можуть загрожувати його здоров'ю.
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