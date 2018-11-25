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Українська дівчина Бонда показала спокусливий знімок

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Оля сумує за сонцем - фото 1
Оля сумує за сонцем / instagram

На сторінці актриси Ольги Куриленко з'явилася фотографія, на якій вона позує у спокусливій позі.

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка відома своєю роллю дівчини Бонда в знаменитій "бондіані", часто ділиться з шанувальниками новими фотографіями в соціальних мережах.

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На новому знімку Ольга зображена у сонячних променях, в яких буквально купається. На ній скромне чорне плаття, яке підкреслює струнку фігуру. Волосся розпущене і розпатлане, виблискує в сонячних променях. Відчувається, що Ольга справді насолоджується цим моментом.

У підписі до фотографії Куриленко написала: "Сумую за сонцем в цей зимовий вечір". Шанувальники голлівудської актриси зі всього світу не залишилися байдужими до такого пікантного знімка на її сторінці і почали коментувати публікацію зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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