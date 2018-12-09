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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Повернення колишньої: з'явилися нові подробиці фільму про Бонда

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Фільм про агента 007 вийде у 2020 році - фото 1
Фільм про агента 007 вийде у 2020 році / CBR

25-та картина бондіани має вийти на великі екрани напередодні Дня святого Валентина 2020-го року. Утім, про сам проект відомо надто мало.

Відомо лише, що Кері Фукунага буде постановником картини, а Деніел Крейг востаннє повернеться на великі екрани в ролі агента 007.

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Крім того, за словами режисера, до нього приєднається Рейф Файнс, Бен Вішоу та Наомі Харріс. Але найголовнішим є повернення Леї Сейду, котра знову готова зіграти закохану у Джеймса Бонда лікаря Мадлен Суонн.

Повернення дівчини Бонда на екран – це не характерний прийом для шпигунської франшизи. Але, оскільки, 25-ий фільм буде пов'язаний із попереднім, творці збираються вписати у сюжет певну романтичну лінію.

Ніл Первіс і Роберт Уейд працюють над сценарієм, А звичну осінню дату прем'єри фільму довелося перенести після того, як Денні Бойл вийшов із проекту.

Яким же буде 25-ий фільм про агента 007, залишається лише фантазувати. Маємо надію лише на те, що творці не розчарують фанатів франшизи.

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Джерело: Mirror
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