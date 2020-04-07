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Учені показали, як виглядатиме геймер онлайн-казино після 20 років залежності

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Учені вирішили пофантазувати на тему геймерства - фото 1
Учені вирішили пофантазувати на тему геймерства

Дослідники з канадського онлайн-казино вирішили пофантазувати на тему того, як могла б виглядати людина після двадцяти років безвилазного сидіння за комп'ютерними іграми. Автори створили прототип деформованого геймера, наполягаючи на науковості своєї праці.

Гротескна тривимірна модель описує всі можливі деформації, які можуть статися з людським тілом після затяжного домашнього ув'язнення наодинці з ігровою системою.

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Праця дослідників базувалася на положенні, що деякі особливо адиктивні гравці можуть проводити у віртуальному всесвіті по 18 годин на день. Що буде з людиною, яка проведе в такому нездоровому режимі два десятки років? Фахівці впевнені, що нічого хорошого.

Результатом спірного дослідження став Майкл – страшненький геймер з майбутнього. У нього похилі плечі і згорблена спина, темні кола під очима, деформований через навушники череп, негарне пузо, бліда шкіра, мозолі на пальцях від натискання клавіш, варикоз і безліч інших захворювань, викликаних зловживанням ігровими сесіями.

Так міг би виглядати Майкл після 20 років геймерства:

Учені показали, як виглядатиме геймер онлайн-казино після 20 років залежності - фото 396727

Учені показали, як виглядатиме геймер онлайн-казино після 20 років залежності - фото 396728

Учені показали, як виглядатиме геймер онлайн-казино після 20 років залежності - фото 396729

Учені показали, як виглядатиме геймер онлайн-казино після 20 років залежності - фото 396730

Утім, складно уявити собі людину, яка два десятки років поспіль проводитиме по 18 годин за відеоіграми. Як складно повірити і в деякі положення цього дослідження. Наприклад, у настільки сильну деформацію черепної коробки через тиск ігрових гарнітур. Треба думати, праця та її результат повинні закріпити в масовій свідомості огидний образ можливих наслідків зловживання відеоіграми. Однак навряд чи вона претендує на серйозний науковий статус.

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Джерело: Online Casino
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