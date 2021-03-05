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Учені показали, як насправді виглядав Ярослав Мудрий: реалістична 3D-проєкція

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Ярослав Мудрий - фото 1
Ярослав Мудрий / 5.ua

Науковці наново відтворили обличчя київського князя Ярослава Мудрого, який правив у першій половині 11 століття. Унікальну тривимірну голограму, яка продемонструє, як насправді виглядав чоловік, покажуть незабаром у "Софії Київській".

Пів року тривало дослідження, метою якого було відновити справжню зовнішність князя, а не ту, яка була нав'язана українцям ще в радянські часи. 30 фахівців, серед яких криміналісти, антропологи і археологи шукали докази, щоб зробити достовірну реконструкцію.

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Учені показали, як насправді виглядав Ярослав Мудрий: реалістична 3D-проєкція - фото 450283

Останків Ярослава Мудрого не виявилося в храмі, який розташований у самому центрі української столиці. Тому дослідникам довелося довгих шість місяців збирати інформацію, буквально, по крупинках. Були вивчені архівні матеріали з Ватикану, вивчалися старовинні підземелля, а за деякою інформацією довелося їхати в Росію і США.

Спочатку був створений фільм, з якого потім створили реалістичну 3D-проєкцію, подаровану заповіднику меценатом. Нині, вона буде єдиною в Україні, а її виготовленням займалися в Данії за спецзамовленням. Вона була створена вченими в рамках авторського проєкту "Україна. Повернення своєї історії".

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Джерело: tsn
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