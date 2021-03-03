Науковці відтворили вигляд стародавніх предків людини

Міжнародна група учених реконструювала вигляд двох відомих древніх предків людини – модель жінки Люсі і дитини Таунг. Дослідники прагнули створити максимально реалістичні зразки, тому їх зробили з силіконових зліпків з пігментацією шкіри і окремими волосками, ретельно нанесеними вручну.

Жінка Люсі і дитина Таунг – добре збережені особини різних вимерлих видів гомінідів, які були виявлені в Африці в 1974 і 1924 роках.

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Люсі, доросла жінка виду Australopithecus afarensis, яка була знайдена в Ефіопії, жила близько 3,2 мільйона років тому. Її останки зберігаються в Національному музеї Ефіопії в Аддис-Абебі, і їх зліпки виставлені на огляд.

Дитина Таунг був представником виду Australopithecus africanus, який помер у віці трьох років і жив на території нинішньої Південної Африки близько 2,5 мільйонів років тому. Був виявлений тільки череп, і зараз він зберігається в Університеті Вітватерсранда в Йоганнесбурзі.

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