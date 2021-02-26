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У Франції виявили руїни римської вілли епохи імператорів: фотофакт

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Знайдені руїни - фото 1
Знайдені руїни / laprovence

У місті Нім на півдні Франції під час будівництва житлового будинку виявили римську віллу з багатобарвною мозаїкою на підлозі, яка створює ефект килима.

Археологи виявили під землею руїни римської вілли епохи імператорів, яка датується I-II століттями нашої ери. При будівництві житлового будинку вчені повністю розкопали парадну вітальню, на підлозі якої була викладена мармурова мозаїка. Частина підлоги оброблена шестикутною плиткою у формі бджолиних сот, а інша сторона вітальні покрита квадратним мозаїчним килимом в стилі штучної мозаїки.

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Такі багатобарвні композиції складалися з елементів різної форми і різних матеріалів. Їх виготовлення було набагато дорожчим за створення мозаїк з однакових фрагментів. Експерти відзначили, що мармур для цієї багатобарвної мозаїки доставляли з усіх куточків Римської імперії.

Також вчені виявили фрагменти гіпсового покриття стін з розписом. Коли вілла стояла занедбаною, гіпсове покриття з розписом відшарувалося від стін і обрушилося на підлогу. Лицьова сторона штукатурки була розписана панелями червоного кольору з чорними проміжками.

У Франції виявили руїни римської вілли епохи імператорів: фотофакт - фото 449338

У Франції виявили руїни римської вілли епохи імператорів: фотофакт - фото 449339

У Франції виявили руїни римської вілли епохи імператорів: фотофакт - фото 449340

У Франції виявили руїни римської вілли епохи імператорів: фотофакт - фото 449341

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Джерело: laprovence
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