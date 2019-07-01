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Учені показали процес колонізації галактики: видовищне відео
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Група вчених Advanced Concepts Team, котрі займаються дослідженнями у рамках Європейського космічного агентства, на десятому щорічному Глобальному конкурсі з оптимізації траєкторії (GOTC X) продемонструвала своє бачення колонізації людством космосу.
Вони показали, як люди покинуть Землю та почнуть підкорювати Чумацький Шлях.
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Приблизно через десять тисяч років від теперішнього часу людство скине рахунок років до нуля. Рік 0 буде роком, коли людство вирішить, що настав час сміливо відправитися підкорювати галактику та заселити інші зоряні системи. 100 000 зоряних систем у галактиці були визначені як придатні для колонізації. Але врахуйте, що навіть на момент "року нуль", хоч технології і знання значно просунулися вперед, ми все ще схильні до тиранії інерції, і як і раніше далекі від майже миттєвих космічних подорожей, химерно зображених у науковій фантастиці, – йдеться в описі конкурсу GOTC X.
Учасники конкурсу повинні були продемонструвати найефективніший спосіб колонізації якомога більшого числа зоряних систем нашої галактики.
На представленому відео показано, як люди покинуть Сонячну систему, позначену жовтим кругом, і відправляться заселяти планету за планетою. Сині та зелені смуги – початкові "маршрути" людства від Землі, натомість червоні показують місії з інших зоряних систем.
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