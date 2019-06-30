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50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон

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Центр управління польотами - фото 1
Центр управління польотами

У Космічному центрі Ліндона Джонсона в Х'юстоні відкрили відновлений Центр управління польотами місії "Аполлон". Реставрація приурочена до п'ятдесятиріччя висадки людини на Місяць, що відзначатимуть 20 липня.

Роботи по відновленню залу зайняли сім місяців. Перед цим фахівці кілька років вивчали архівні матеріали та фотографії, щоб відтворити приміщення у найдрібніших деталях.

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Для реставрації використовували або оригінальні предмети, які дійсно брали участь у місії, або їх дуже точні копії. У залі розмістили не тільки старі комп'ютерні консолі і термінали, але також килими, одяг, попільнички і ручки. Частина реквізиту NASA отримало від співробітників, які працювали тоді в ЦУП. Центр управління можна буде відвідати з липня у складі турів, організованих по Космічному центру.

50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон - фото 337299

50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон - фото 337300

50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон - фото 337301

50 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон - фото 337302

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Джерело: nasa
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