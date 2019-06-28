NASA відправить апарат для пошуку життя на Титані

NASA відправить космічний апарат Dragonfly (Стрекоза) для дослідження найбільшого супутника Сатурна – Титана. Безпілотний посадковий модуль Dragonfly обладнаний інструментами, які допоможуть досліджувати супутник Сатурна.

Супутник Сатурна найбільше схожий на ранню Землю і його вивчення може допомогти дізнатися, як виникло життя на нашій планеті. Як вказали в космічному відомстві, апарат Dragonfly буде запущений у 2026 році і прибуде на Титан у 2034 році.

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"Сьогодні я з гордістю оголошую про те, що наша нова місія за програмою New Frontiers (Нові рубежі) під назвою Dragonfly буде досліджувати найбільший супутник Сатурна – Титан. Dragonfly стане першим безпілотним посадковим модулем, який буде здатний подолати відстань у понад 100 миль (160 км) у щільній атмосфері Титана", – заявив директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Dragonfly обладнаний інструментами, які дозволять досліджувати органічні речовини на Титані, оцінити придатність для життя і зайнятися пошуком хімічних маркерів, які свідчать про існування там життя в минулому або зараз.

Розміри Титана перевершують планету Меркурій.

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