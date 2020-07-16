Учені підрахували, скільки хот-догів може з'їсти людина за 10 хвилин

Фізіолог Джеймс Смоліга ініціював дослідження, яке допомогло з'ясувати, що людина може з'їсти 84 хот-доги за 10 хвилин. Чемпіон змагань з поїдання хот-догів Коні-Айленд наблизився до цієї цифри – він з'їв 75 штук.

Щоб провести такі розрахунки, Смоліга з колегами вивчив 39-річні дані про результати змагання і зіставив їх з пластичністю кишечника.

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З'ясувалося, що учасники останніх років мають рівень "активної форми споживання" (ACR) в п'ять разів вищий, ніж чемпіони минулого століття. У 1980 році середня людина могла ковтати тільки по хот-догу у хвилину.

Здатність так швидко поглинати їжу вимагає тренування, але при цьому має багато побічних ефектів, наприклад, зменшення швидкості випорожнення шлунка.

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