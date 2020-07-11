Учені перевірили вплив 5G на людину: шапочки з фольги ховати можна?

Серед експертів досі немає єдиної думки щодо безпеки мобільних мереж п'ятого покоління. Поки одні наполягають на абсолютній нешкідливості 5G, інші повідомляють про вплив радіочастотного випромінювання на здоров'я.

До числа останніх належать і фахівці Університету штату Орегон, які довели існування впливу 5G на живі організми. При цьому особливого приводу для паніки немає.

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Співробітники Університету штату Орегон провели дослідження, за результатами якого все ж було виявлено деякий вплив мереж п'ятого покоління на живі організми. Однак самі експериментатори визнають, що ці радіосигнали не настільки шкідливі, як багатьом здається.

Дослідники провели експеримент з використанням ембріонів рибок даніо. Їх часто використовують для виявлення впливу різних екологічних впливів на біологічні системи. Оскільки рибам і людині властиві схожі процеси розвитку і вони схожі на геномному рівні, це означає, що результати дослідження можуть бути застосовані і стосовно людей.

Дослідження проводили на рибках даніо

Під час експерименту тварин протягом двох днів піддавали впливу радіовипромінювання на частоті 3,5 ГГц, яке використовується у мережах п'ятого покоління. В результаті дослідники не виявили істотного впливу на смертність, розвиток ембріонів або їхню реакцію на світло. Зафіксували лише незначну зміну в тестах, націлених на вимір реакції ембріонів на раптовий звук.

Подальші дослідження будуть присвячені вивченню впливу 5G на тих же рибок даніо, які використовувалися в першому експерименті, щоб дізнатися про можливий вплив на розвиток від ембріонів до дорослих особин. Дослідники також хотіли б оцінити вплив вищих частот на рибок даніо. Зараз же вчені впевнені, що поки немає особливих причин для паніки щодо мереж п'ятого покоління.

Знімаємо свої шапочки з фольги і розходимось. Тут нічого цікавого ;)

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