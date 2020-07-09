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Студенти Гарварду проти Папуги: хто краще впорався з тестом на пам'ять

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Науковці порівняли пам'ять студентів і папуги - фото 1
Науковці порівняли пам'ять студентів і папуги

22-річний папуга змагався з 21 студентом з Гарвардського університету і 21 дитиною віком від шести до восьми років. Дослідження проводили вчені з факультету психології Гарвардського університету. Дивіться, що з того вийшло!

Жако (сірий папуга) на ім'я Гріффін продемонстрував кращі навички запам'ятовування, ніж студенти Гарварду.

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У кожному раунді дослідники поміщали чотири пухнасті помпони різного кольору – червоний, синій, жовтий і зелений – під чотирма однаковими пластиковими стаканами, поставленими у ряд. Положення склянок змінювалося до чотирьох разів за раунд. Завдання учасника – визначити місце розташування помпона певного кольору, який йому вкаже дослідник.

Таким чином, учасники експерименту повинні були одночасно відстежувати і запам'ятовувати місцезнаходження усіх чотирьох помпонів. Гріффін вибирав стакан, постукуючи по ньому дзьобом. Папуга і студенти пройшли 120 раундів гри, а діти 6-8 років – 36 раундів.

На всіх рівнях складності папуга справлявся з тестом краще, ніж діти. А на 12 з 14 рівнях складності Гріффін навіть перевершив студентів. Тільки тоді, коли стакани почали міняти місцями по три рази, папуга демонстрував гірші результати, ніж старшокурсники.

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Джерело: Daily Mail
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