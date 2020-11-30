Учені перетворили звичайний хліб в суперпродукт

Фахівці з Великобританії отримали особливий тип хліба, вживання якого сприяє поліпшенню роботи судинної системи, що можна порівняти з ефектом від вживання чорниці. Відкриття зробили науковці з Університету Редінга і Сільськогосподарського науково-дослідного інституту Ротамстеду.

Так, секрет отримання суперпродукту криється в спеціальній добавці в хліб – фермент, який часто використовується при виробництві напоїв. Він здатний збільшити кількість ферулової кислоти в продукті більш ніж у 5 разів.

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У дослідженні вчених брали участь 19 здорових молодих людей, яких поділили на дві групи. Одна з них отримувала хліб з ферментом – учасники саме цієї групи мали вищий рівень ферулової кислоти в організмі і суттєве короткочасне посилення кровообігу.

Ферулова кислота відома своєю здатністю покращувати кровообіг. Вона міститься в какао, червоному вині та зеленому чаї – продуктах, які не завжди є в раціоні людей. У зв'язку з цим, на думку вчених, можливість поліпшити поживні властивості таких простих продуктів, як хліб, може виявитися дуже корисною.

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