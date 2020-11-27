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Цей соковитий фрукт точно підбадьорить вас зранку

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Цитрусові - фото 1
Цитрусові / pinterest

Лікар-дієтолог, нутриціолог, член асоціації дієтологів Канади Наталя Нефедова назвала фрукт, який допоможе підбадьоритися вранці.

Так, в холодну пору року і в період респіраторно-вірусних захворювань корисно споживати вітамін С. Ця поживна речовина міститься не тільки в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах і лимонах, але і в зелені, болгарському перці та помідорах, зазначає дієтолог.

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"Я раджу з'їдати вранці якийсь цитрусовий. Річ у тому, що за ніч ми втрачаємо вологу і разом з вологою втрачаємо електроліти. Коли ви з'їдаєте цитрусовий, ви отримуєте їх і через це відчуваєте себе бадьорими. Це може бути вода з лимонним соком, з апельсиновим соком. Можете навіть робити свіжовичавлений сік, але розбавити його водою. Так буде менше калорій і більше рідини, а електролітів ви здобудете велику кількість..."

Водночас Нефедова застерегла від небезпеки цитрусових та інших продуктів, багатих вітаміном С. За її словами, при надлишку він втрачає ефект антиоксиданту і стає окислювачем. "Наприклад, в одному апельсині міститься 60-80 міліграмів вітаміну С, а денна норма – 75-90 міліграмів", – підкреслила вона.

Цей соковитий фрукт точно підбадьорить вас зранку - фото 436940

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Джерело: irk
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