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Учені переконані, що рівень багатства людини можна визначати за її обличчям

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Учені вважають, що по фото можна визначити рівень достатку людини - фото 1
Учені вважають, що по фото можна визначити рівень достатку людини

Дослідники американського Університету Глазго з'ясували, що люди досить точно визначають прибуток по фотографії. Учені провели експеримент, під час якого показували групі чорно-білі знімки з нейтральними виразами облич і просили назвати їх прибуток.

Для дослідження взяли половину знімків людей з річним прибутком у понад 150 тисяч доларів і половину з прибутком, який не перевищував 35 тисяч доларів.

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Майже 70% респондентів правильно визначили матеріальне становище зображених на портретах людей.

За підсумками експерименту з'ясувалося, що розпізнавати багатих людей допомагають очі та губи. При цьому наголошується, що усміхнені на фото люди вводили групи в оману – розпізнати їх фінансовий стан було значно складніше.

Учені переконані, що рівень багатства людини можна визначати за її обличчям - фото 429147
Учені бідкаються, що усмішка на фото збиває з пантелику піддослідних

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Джерело: Inc
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