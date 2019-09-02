Учені назвали їжу, яка здатна покращити сон

Науковці виявили, що деякі продукти здатні впливати на якість сну, а також допомагати боротись із безсонням. Ви здивуєтесь!

Японські науковці дійшли до висновку, що ідеальною для здоров'я є вечеря, до якої входить рис. Саме він має своєрідний снодійний ефект, адже підіймає вироблення амінокислоти триптофану, як викликає сонливість. Річ у тому, що триптофан у головному мозку переходить у серотонін та мелатонін, тому виникає бажання полежати та відпочити.

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Це підтвердив аналіз даних медоглядів понад 1800 осіб, де найбільшу вагу приділили параметрам якості сну та звичайному раціону. Виявилось, що ті, хто частіше їв рис на вечерю, рідше скаржились на проблеми зі сном.

Рис допомагає заснути

А от цей продукт краще не готувати на вечерю, адже він має зворотний ефект. Йдеться про макарони та локшину, яка справді може викликати безсоння.

Макарони викликають безсоння

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