Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Учені назвали їжу, яка здатна покращити сон

  • 18
Ідеальна вечеря для сну - фото 1
Ідеальна вечеря для сну

Науковці виявили, що деякі продукти здатні впливати на якість сну, а також допомагати боротись із безсонням. Ви здивуєтесь!

Японські науковці дійшли до висновку, що ідеальною для здоров'я є вечеря, до якої входить рис. Саме він має своєрідний снодійний ефект, адже підіймає вироблення амінокислоти триптофану, як викликає сонливість. Річ у тому, що триптофан у головному мозку переходить у серотонін та мелатонін, тому виникає бажання полежати та відпочити.

І ще: Салат з помідорів з арахісом: оригінальний рецепт у фото

Це підтвердив аналіз даних медоглядів понад 1800 осіб, де найбільшу вагу приділили параметрам якості сну та звичайному раціону. Виявилось, що ті, хто частіше їв рис на вечерю, рідше скаржились на проблеми зі сном.

Рис допомагає заснути - фото 351725
Рис допомагає заснути

А от цей продукт краще не готувати на вечерю, адже він має зворотний ефект. Йдеться про макарони та локшину, яка справді може викликати безсоння.

Макарони викликають безсоння - фото 351726
Макарони викликають безсоння

Читайте також: Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
  • 29 серпня, 14:00
  • 283
ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
  • 28 серпня, 13:15
  • 595
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1177
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука