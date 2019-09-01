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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Салат з помідорів з арахісом: оригінальний рецепт у фото

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Рецепт салату з помідорами - фото 1
Рецепт салату з помідорами / iamcook

Ситний і смачний перекус за 5 хвилин можна організувати зі звичайних помідорів, цибулі і арахісу, додавши олію і свіжу зелень. Ловіть смачний рецепт!

Інгредієнти:

  • Помідори 5 шт.
  • Цибуля червона 0,5 шт.
  • Арахіс 50-60 г
  • Сметана 50 мл
  • Сіль і перець за смаком
  • Зелень для подачі

Салат з помідорів з арахісом: оригінальний рецепт у фото - фото 351628

Салат з помідорів з арахісом: оригінальний рецепт у фото - фото 351629

Як приготувати салат з помідорів з арахісом:

  1. Помідори промийте у воді, виріжте з овочів зелені серцевинки, наріжте їх скибочками в салатник. Очистить і промийте червону цибулю, наріжте її половину півкільцями і додайте в ємність.
  2. Всипте сіль, щіпку меленого чорного перцю і викладіть сметану будь-якої жирності. Акуратно перемішайте салат. Викладіть приготовану страву в тарілку, присипте зверху арахісом.
  3. Прикрасьте салат до смаку, наприклад свіжою зеленню петрушки. Подайте до столу, поки страва не випустила сік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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