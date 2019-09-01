Салат з помідорів з арахісом: оригінальний рецепт у фото

Ситний і смачний перекус за 5 хвилин можна організувати зі звичайних помідорів, цибулі і арахісу, додавши олію і свіжу зелень. Ловіть смачний рецепт!

Інгредієнти:

Помідори 5 шт.

Цибуля червона 0,5 шт.

Арахіс 50-60 г

Сметана 50 мл

Сіль і перець за смаком

Зелень для подачі

Як приготувати салат з помідорів з арахісом:

Помідори промийте у воді, виріжте з овочів зелені серцевинки, наріжте їх скибочками в салатник. Очистить і промийте червону цибулю, наріжте її половину півкільцями і додайте в ємність. Всипте сіль, щіпку меленого чорного перцю і викладіть сметану будь-якої жирності. Акуратно перемішайте салат. Викладіть приготовану страву в тарілку, присипте зверху арахісом. Прикрасьте салат до смаку, наприклад свіжою зеленню петрушки. Подайте до столу, поки страва не випустила сік.

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