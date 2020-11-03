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Холостячка

Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся

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Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся - фото 1

На випадання волосся впливають вік, здоров'я, генетика і дієта, тож вибір хорошого сніданку може стимулювати ріст волосся. Науковці визначили, які три головні продукти потрібно включити у ранковий раціон, щоб прискорити ріст волосся.

Недолік харчування може привести до випадання волосся, тому важливо правильно харчуватися. Щоб усунути низку проблем з волоссям, потрібно включити в раціон яйця, авокадо і шпинат.

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Яйця

Першим інгредієнтом, який ви повинні додати в свій сніданок, є яйця, які містять біотин. Дослідники з Медичної школи Університету Луїсвілла проаналізували клінічні випробування зв'язку між біотином і ростом волосся. На підставі 18 досліджень вчені зробили висновок, що поганий ріст волосся пов'язаний з дефіцитом біотину.

Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся - фото 433277

Шпинат

Збагачений вітаміном А шпинат може допомогти стимулювати ріст волосся. Дослідники з Університету штату Огайо, США, відзначили, що вітамін А "активує стовбурові клітини волосяних фолікулів".

Відзначається також, що шкірне сало захищає волосся – сприяє росту сильного та здорового волосся. Вітамін А бере безпосередню участь в утворенні цього шкірного сала. Це було підтверджено дослідниками, які працюють на кафедрі харчування людини в Університеті штату Огайо.

Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся - фото 433276

Авокадо

Авокадо є хорошим джерелом корисних жирів, а також відмінним джерелом вітаміну Е. Школа фармацевтичних наук в Малайзії заявила, що вітамін Е, як відомо, є "потужним антиоксидантом". Однією з причин випадіння волосся, на думку дослідників, може бути низький рівень антиоксидантів.

Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся - фото 433275

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Джерело: express
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