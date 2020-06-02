Учені назвали винуватця жіночого алкоголізму

Усі ми бодай раз у своєму житті чули фразу: "жіночий алкоголізм не лікується". Це твердження не зовсім близьке до істини. Втім, саме у панянок ризик стати залежними від спиртних напоїв вищий, і ось чому.

Науковці провели дослідження на самках мишей і виявили, що коливання рівня естрогену робить алкоголь кориснішим для деяких з них. Розплутування залучених сигнальних шляхів може розкрити методи лікування алкоголізму в залежності від статі.

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Вживання алкоголю в рекреаційних цілях може перерости в щось жахливіше, наприклад у надмірне пияцтво або навіть психічний розлад, пов'язаний з вживанням алкоголю. Жінки схильніші до негативного впливу алкоголю, ніж чоловіки, ймовірно, через статевий гормон естроген.

Учені активували рецептори естрогену у мишей і відстежували, як активація впливала на вплив алкоголю на мозок. Дослідницька група націлена на два підтипи рецепторів естрогену в вентральній області (VTA), області мозку, що бере участь в заохоченні та посилення дії різних психотропних речовин.

У розвитку жіночого алкоголізму може бути винним естроген

Активація підтипу рецептора естрогену змушувала нейрони спрацьовувати сильніше, ніж зазвичай, у відповідь на алкоголь. Посилене збудження нейронів вивільняє більше дофаміну і може привести до більшого відчуття нагороди при вживанні алкоголю, підвищуючи ймовірність зловживання при підвищенні рівня естрогену.

Потім вчені скоротили кількість рецепторів естрогену у VTA як самців, так і самок мишей. Це зменшувало тягу до алкоголю у самок мишей, але не впливало на самців мишей, попри те, що в їх мозку також є естроген.

Звичайно ж, результатів цього дослідження недостатньо, аби сформувати повну картину. Втім, вони вкотре доводять те, що у жінок межа між звичайним вживанням алкоголю й алкоголізмом дуже і дуже легко стирається. Це слід пам'ятати щоразу, коли рука тягнеться до спиртного напою під час вечірки або посиденьок з друзями.

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