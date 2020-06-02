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Це просте та приємне заняття допомагає побороти мігрень
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Секс – це не лише відмінне заняття для тих, хто хоче підтримувати своє тіло у відмінній фізичній формі. Учені переконані, що заняття коханням – один із найефективніших інструментів лікування мігрені.
Вважається, що ця мігрені стосуються 20% жінок і 15% чоловіків. Вища схильність жінок до мігрені пояснюється, ймовірно, впливом гормонів при менструальному циклі.
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Мігрень – не просто "поганий" біль. У головних болів є різні причини – від зневоднення до перенапруження очей, але в основному вони з'являються при розширенні кровоносних судин у мозку. При мігрені це тільки частина проблеми. В цілому, мігрень – реакція майже всього організму, що включає складні зміни в мозку. Вона також часто супроводжуються нудотою, блювотою, змінами апетиту, порушеннями балансу, зору, чутливості до світла і втомою.
Яким же чином секс допомагає впоратися з мігренню? На першій фазі цього типу головного болю відбуваються зміни хімічних трансміттерів типу дофаміну, серотоніну й окситоцину. Вони впливають на наше життя і нашу поведінку.
Зокрема, скорочення рівня серотоніну викликає у людини тягу до солодкого, наприклад, шоколаду. А сам шоколад містить триптофан – важливу амінокислоту, яка конвертується у серотонін. Дофамін вкрай важливий для неспання, його нестача змушує нас позіхати, і це саме позіхання – одна з ознак, що насувається мігрень. Ось чому у її жертв може бути порушений рівень дофаміну.
Нарешті, пацієнти часто відчувають на початковому етапі нападу свою відірваність від оточуючих в емоційному плані, непотрібність, відсутність любові. Це поширені психологічні симптоми, але їх фундаментальним фізіологічним поясненням є нестача гормону окситоцину, також часто званого "гормоном обіймів".
Окситоцин виробляється під час занять сексом. Це один з інструментів, що допомагають скоротити тривалість, а також частоту нападів мігрені, як показують наукові дослідження. В цілому, жертвам цих головних болів доведеться пройти довгий шлях проб і помилок, поки вони не знайдуть свою систему профілактики, що дає найпомітніший результат. Це ж стосується і підбору ліків проти мігрені, адже жоден з наявних препаратів не є універсально ефективним.
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