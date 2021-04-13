Простий психологічний тест: виберіть корабель на картинці

Цей тест дозволить дізнатись про ваші ключові риси характеру, а також правила життя. Достатньо просто обрати один із варіантів корабля на зображенні.

Як за кілька хвилин краще зрозуміти себе? Можна скористатись психологічними тестами, які базуються на вашому виборі, передає Радіо Maximum. Цього разу пропонуємо подивитись на картинку та визначити, який з кораблів вам найбільше до душі. Запам'ятайте його номер та прочитайте розшифровку нижче.

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Відповідальність та спокій - саме це ваші ключові риси, адже навряд чи якісь непередбачувані обставини можуть вибити вас з колії. До всього ви ставитесь доволі терпляче та навіть з усмішкою. Тому вам вдається з легкістю регулювати суперечки, а також рухатись лише вперед. Вас можна назвати людиною, яка бачить причини та наслідки, тому й не панікує. Підтримка та турбота про інших. Ви дуже багато працюєте для того, щоб досягти своїх цілей, але завжди готові відірватись від справ, щоб допомогти іншим. Ви вмієте розставляти пріоритети та добре знаєте, коли варто зачекати, а коли докласти максимум зусиль. Через це вами захоплюються. Щедрість та мудрість. Саме ці риси є невіддільними від вас, адже ви обожнюєте дізнаватись та обдумувати все нове. Вам подобається жити за трьома простими правилами: жити, не заважати жити та не засуджувати. Саме тому, навколо вас чимало хороших людей, а ваша особа постійно притягує увагу. Чутливість та творчість. Вас завжди цікавив світ, адже він дарував вам можливість пізнавати щось нове постійно. Вас легко вразити, адже відчуття прекрасного чудово розвинене, як і співпереживання та співчуття. Ви дуже турбуєтесь про свою незалежність, хоча навряд чи хтось зможе коли-небудь позбавити вас свободи. Ви з легкістю даєте поради іншим, але вас чужі рекомендації не цікавлять. Працездатність та активність. Вам подобається постійно бути у русі, постійно виконувати якісь важливі справи та рухатись до цілей. Вам подобається, коли вільного часу майже нема, через що близьке оточення мусить періодично нагадувати вам про відпочинок. Для вас дуже важливий розвиток, а далі по списку вже йдуть сім'я та друзі. Мрійливість та послідовність. Ви здатні із найменшими дрібницями уявити свої мрії, що дозволяє спроєктувати до них дорогу. Навряд чи хтось зможе відірвати вас від крокування до цілей. Водночас ви чітко розумієте, що вам потрібно і прямо зараз, тому не забуваєте влаштовувати перерви. Баланс завжди існує у вашому житті.



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