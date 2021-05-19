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Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
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З віком багато у нашому тілі змінюється. Шкіра стає блідою, вага йде з великими труднощами, стають помітними ознаки старіння у вигляді зморщок і складок. Через останніх з'явилася ціла косметична індустрія. Але вчені переконані, що секс може замінити усі ці коштовні засоби.
На щастя, є дешевші методи омолодження. Одне дослідження показало, що можна зберегти молодість іншим безплатним способом. Як пише Sex MissFit, мовиться про секс. Розповідаємо, чому секс кілька разів на тиждень допомагає нам виглядати молодшими, бадьорішими та свіжими.
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Секс, мабуть, найприємніша річ на світі. Не тільки тому, що палкі хвилини на простирадлах окриляють нас гормонами щастя: вони також допомагають нам виглядати молодше. Британський психолог, доктор Девід Вікс під час досліджень зміг встановити, що інтимна близькість повинна мати прямий вплив на нашу зовнішність.
У рамках своїх наукових пошуків експерт зміг визначити, що пари, які займалися сексом 3 рази на тиждень і більше, виглядали на 10 років молодше. Чому? З одного боку, під час сексу виділяється гормон серотонін, який знижує стрес (важливий фактор, що змушує нас виглядати старшими) і, таким чином, робить обличчя свіжим. Крім того, інтимні стосунки – справжній підсилювач імунної системи, а також стимулюють кровообіг. А хороший кровообіг забезпечує сяйво і гарантує, що блідий, тьмяний колір обличчя, який з'являється з віком, зникне. І обличчя поверне собі рум'яний, молодий вид.
Але це ще не все. Доктор Вікс також повідомляє, що пари, які сплять кілька разів на тиждень, легше підтримують форму, тонус і звертають увагу на свою зовнішність, і, звичайно, також на свого партнера. Сам по собі секс – це справжнє тренування, тому що він опрацьовує м'язи, прискорює пульс, спалює калорії, викликає потовиділення. Під час бігу або в тренажерному залі відбувається те ж саме.
Той, хто займається сексом хоча б 2-3 рази на тиждень, не тільки почувається молодим, але і виглядає свіжим і енергійним. Між іншим, гормональний баланс також виграє від регулярних статевих актів, тож забруднення шкіри, закупорені пори, запалення тощо будуть з'являтися все рідше.
Тож кохайтеся, бо ви того варті. І ви не лише почуватиметеся молодшими, а й матимете значно свіжіший зовнішній вигляд!
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