10 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік

Ранкова, нічна, рефлекторна, пов'язана зі стресом. Так, усе це про ерекцію. У неї є кілька різновидів. І її наявність – це не завжди про збудження та бажання сексу. Спробуймо розібратися у найпоширеніших фактах, пов'язаних з ерекцією.

Як пов'язана ерекція та куріння: Як на неї впливає оральний секс? А що ж розмір пеніса може нам розповісти. Найцікавішими фактами про ерекцію поділився чоловічий портал Mens Life. Гайда вивчати їх разом!

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1. Уві сні теж "стоїть"

Багато чоловіків навіть не здогадуються, що вночі у них також відбувається ерекція. І навіть не один раз! У фазі швидкого сну у вас зростає рівень тестостерону. При цьому знижується інший гормон, норадреналін. Який є одним з головних ворогів ерекції, а ще підвищує артеріальний тиск. При збігу цих двох чинників пеніс мимоволі збільшується у розмірах. Така ерекція у середньому трапляється 3 – 5 разів за ніч й може тривати до пів години.

2. За ранкову ерекцію також відповідає тестостерон

Ранкова ерекція здається чимось абсолютно буденним. Вона настільки звична, що на неї вже практично не звертаєш уваги. Але в чому ж її причина? Так ось, це безпосереднє продовження нічного "стояка". Коли ви прокидаєтеся, рівень тестостерону також підвищується. Одночасно з цим змінюється концентрація оксиду азоту в крові. І запускається аналогічна реакція.

3. Перша ерекція відбувається ще до народження

Дивовижний факт, але перший "стояк" відбувається ще задовго до того, як ви увійшли у свідомий вік. Навіть раніше, ніж ви з'явилися на світ! Учені змогли побачити на УЗД, що перша ерекція у хлопчика виникає у животі матері, приблизно на 16 тижні розвитку плоду.

4. Оральні ласки найефективніші

Американські фахівці з Індіанського університету провели цікаве дослідження. Воно показало, що після орального сексу член суттєвіше збільшується у розмірі, ніж після стимуляції руками. І триває така ерекція значно довше.

5. Розмір – не показник

Виявляється, не має сенсу дивитися на розмір дітородного органу у спокійному стані, щоб зрозуміти, яким він буде під час ерекції. Різниця може вельми здивувати. Як довели вчені, невеликі пеніси стають до 86% довшими, коли приходять у збуджений стан. А ті статеві члени, що спочатку виглядають досить великими, збільшуються тільки до 47%.

6. Еректильна дисфункція може сигналізувати про серйозніші захворювання

Проблеми з ерекцією нерідко стають симптомом дуже неприємних недуг: діабету, хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу, підвищеного холестерину та різних проблем з серцево-судинною системою.

Водночас ризик зіткнутися зі статевою дисфункцією пропорційний індексу маси тіла. Як встановили дослідники з Корнельського університету США, чоловіки, чий ІМТ вищий 30, з імовірністю 50% ризикують отримати еректильну дисфункцію. Це ж стосується представників сильної статі з окружністю талії від 101,6 сантиметра й більше.

7. Сигарети зменшують довжину члена

Відомо, що пристрасть до тютюну здатна перешкодити нормальній потенції. Фахівці виявили ще один негативний ефект куріння. Завзяті курці можуть зіткнутися з тим, що їх пеніс в ерегованому стані зменшиться приблизно на один сантиметр! При збудженні печеристі тіла статевого органу заповнюються кров'ю. Так і відбувається ерекція. Через куріння кровообіг порушується, вени й артерії звужуються. Органи статевої системи значно гірше забезпечуються кров'ю, що і позначається на розмірі.

8. Засоби для підвищення потенції викликають залежність

Експерти не рекомендують захоплюватися такими препаратами. По-перше, немає гарантії, що вони допоможуть. Дослідження підтверджують, що явний ефект помічають тільки дві третини тих, хто їх пробував. По-друге, можна стати жертвою справжньої залежності! Згодом, щоб отримати той же результат, чоловік приймає все більшу дозу препарату. Через що організм отримує безліч побічних дій.

9. Член здатний прийняти форму бумеранга

Кумедний факт виявили вчені з Голландії. Вони провели магнітно-резонансне дослідження члена під час статевого акту. Як виявилося, коли пара займається сексом у місіонерській позиції, пеніс приймає форму бумеранга.

10. Досягти оргазму можна і без ерекції

Іноді оргазм настає абсолютно без ерекції. Найчастіше з цим стикаються зрілі чоловіки, у яких є проблеми зі статевою функцією, але лібідо все ще дуже сильне. Це нагадує так званий "сухий" оргазм, який не супроводжується еякуляцією. Фахівці застерігають, що така розрядка – тривожний симптом. Вона свідчить про фізіологічні або психологічні проблеми з ерекцією. І якщо це часте явище, варто сходити на консультацію до лікаря.

Ерекція значно складніша, ніж більшість з вас схильна думати. А знання свого тіла дозволяє краще контролювати ситуацію та не панікувати у тих ситуаціях, коли щось іде не так.

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