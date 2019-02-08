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Науковці визначили зв'язок між віком першого сексу і надмірною розкутістю жінок

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Що впливає на розкутість жінок - фото 1
Що впливає на розкутість жінок / pretty

Британські вчені заявили, що чим пізніше дівчата починають статеве життя, тим вищі шансі окремих представниць слабкої статі на "випадкову" вагітність і розкуті сексуальні відносини у майбутньому.

Цей "феномен" науковці назвали "синдромом легкої поведінки". Він, як заявили експерти, властивий певному типу жінок.

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'Синдромом легкої поведінки' - фото 306282
"Синдромом легкої поведінки"

Більшість жінок, чиє статеве дозрівання розвивалося із запізненням порівняно з однолітками, розповіли під час опитування про "занадто часті" статеві контакти. За словами вчених, пізніше статеве дозрівання може бути наслідком індивідуальних особливостей у розвитку жіночого організму. Крім того, на нього впливають зовнішні чинники: батьківське виховання та шкільне життя.

Пізній початок статевого життя підвищує ймовірність "випадкової" вагітності і надмірно розкутого сексу у майбутньому, – вважають експерти.

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Джерело: dailymail
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