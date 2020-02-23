Учені назвали вагому причину пити каву щодня

Якщо ви досі відмовляєтесь починати день зі сніданку з ароматною кавою, то учені вже довели, що традиційний ранковий напій має чимало корисних властивостей. Детальніше читайте далі.

Американські науковці назвали ще одну вагому не ігнорувати каву. Виявилось, що два горня напою не лише додають бадьорості та покращують настрій, а й можуть продовжити життя.

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Учені заявили, що регулярне вживання кави реально впливає на ризики передчасної смерті у людей різного віку із різними звичками. Це підтвердив аналіз 40 досліджень за участю загально понад 3 мільйонів осіб.

"Кава містить чимало вітамінів та мінералів, а також є одним із найбільших джерел антиоксидантів у раціоні. Численні дослідження підтвердили, що вона покращує здоров'я печінки, допомагає спалювати жир та покращує працездатність. Тому кава продовжує життя: у людей, які вживають цей напій, ризик померти упродовж найближчих 20 років знижується на 30%", – пояснюють фахівці.

Чому корисно пити каву

Ще одним приємним бонусом є те, що кава особливо впливає на мозок, дозволяючи уникнути розвитку Паркінсона та Альцгеймера, що також впливає на тривалість життя. Звісно ж, є і певні умови для вживання кави: напій не варто доповнювати цукром, підсолоджувачами та молоком.

Чому корисно пити каву

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