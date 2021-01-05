Представники цих професій більш схильні до зрад

Згідно з новим дослідженням, в якому взяли участь 5668 жінок, більша частина з них (65%) зраджують своїм партнерам. Причому роблять це на роботі, наприклад під час обідньої перерви або відряджень. А найпопулярніша сексуальна фантазія у жінок – секс з колегою (80% респонденток).

А ще дослідження пролило світло на те, представники яких професій більш схильні до зрад. Деякі з них відверто шокують.

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Виявилося, що брокери та банківські працівники найбільше схильні до зрад. Друге місце між собою розділили пілоти, стюардеси, провідниці й інші, чия робота передбачає постійні поїздки.

Водночас 85% жінок висловилися проти службових романів, нарікаючи на те, що після їх закінчення у них псувалися стосунки з колегами й у цілому це не йшло на користь клімату в колективі. Але при цьому більшість погодилися, що невелика пригода на роботі (на кшталт пристрасного сексу на столі начальника, поки той у відрядженні) перетворює роботу на задоволення.

Ось весь перелік професій, представники яких більш схильні до зрад:

банківська сфера (банкіри, брокери, аналітики) сфера подорожей (пілоти, стюардеси, провідники) здоров'я (лікарі, медсестри) бізнес (керівники, менеджери, секретарі) професійний спорт мистецтво (музиканти, моделі, фотографи, дизайнери і т.д.) нічне життя і сфера обслуговування (діджеї, офіціанти, адміністратори) сфера журналістики і піару юридична сфера інші галузі

У трійку найпопулярніших причин, що штовхають опитаних жінок до зради, увійшли: "урізноманітнити сексуальне життя", "спробувати секс з кимось новим" і "добре провести час".

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