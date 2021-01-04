Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження

Рано чи пізно, але більшість чоловіків наважуються на одруження. Але перш ніж ти будеш готовим сходити зі своєю коханою до РАЦСу, спробуй ці види сексу. Це потрібно зробити, щоб потім не шкодувати про можливість, яку ти не використав!

Розповідаємо про види сексу, якими варто зайнятися кожному чоловікові перед тим, як вони погодяться одружитися зі своєю коханою. Гайда пробувати разом з нами.

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1. Секс без обов'язків

Причому на регулярній основі. Ви періодично зустрічаєтеся, добре проводите час в ліжку і на інших поверхнях квартири, що не містять гострих і колючих предметів, і, щасливі від того, що вас не обтяжує спільний побут.

Тобі не надто цікавий день народження її мами, ти не прагнеш стати частиною її життя. А об'єднує вас лише спільне хороше проведення часу. Точніше, заняття сексом. Головне – не закохатися у неї, щоб потім не почуватися кепсько, якщо ці почуття не будуть взаємними.

2. Секс зі старшою жінкою

Старші жінки, як правило, розкутіші та сміливіші у ліжку. Вони вже не намагаються прикидатися незайманими та можуть здивувати тебе. Тим паче, що таким панянкам теж подобаються порівняно юні чоловіки.

3. Секс на одну ніч

Цей вид сексу не варто плутати з варіантом зустрічань без обов'язків. Тут мовиться про те, що після інтимної зустрічі ви більше не побачитеся. Тому не потрібно ані мінятися номерами телефонів, ані продовжувати спілкуватися за допомогою соцмереж. Але тут варто пам'ятати про те, що після такої зустрічі потрібно залишатися джентльменом. Не варто відразу ж гнати її з оселі після того, як ви завершите побачення.

4. Секс утрьох

Мається на увазі ансамбль з двох дівчат і одного тебе. Захід цей нагадує швидше спортивне змагання, ніж віртуозне розслаблення. Але спробувати варто. Хоча б задля того, щоб коли-небудь онукам не було болісно нудно слухати твої історії про інтимні походеньки.

Але ми нагадуємо, що ці види сексу варто спробувати до одруження. Винятком може бути хіба той факт, що твоя дружина старша за тебе або ж ви погодилися на максимальну свободу в інтимному житті.

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