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Учені назвали умову, яка позитивно впливає на здоров'я потомства

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Цей фактор може вплинути на здоров'я вашого потомства - фото 1
Цей фактор може вплинути на здоров'я вашого потомства

Науковці проводили експерименти на акваріумних рибках, і прийшли до вельми несподіваного висновку. Це спостереження може неабияк допомогти тим, хто переймається здоров'ям майбутніх дітей. Спойлер: ви будете здивовані.

Виробництво статевих клітин (гамет) у жінок і чоловіків суттєво відрізняється. Перші вже з'являються на світ з певним числом яйцеклітин, які протягом життя частково "витрачаються", а частково гинуть. Чоловіки ж виробляють сперматозоїди протягом усього періоду статевої зрілості, з кожною еякуляцією викидаючи їх десятками мільйонів, щоб наступного разу їх місце посіли нові мільйони.

І ще: Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена

Однак, якщо сперматозоїди зберігаються довше і запліднюють яйцеклітину пізніше, потомство може бути здоровішим. До такого висновку прийшли біологи, які поставили експерименти з рибками даніо-реріо.

Один самець може виробляти тисячі і мільйони сперматозоїдів для кожної еякуляції, і лише одиниці з них виживуть і запліднять яйцеклітину, – каже Саймон Іммлер, професор Уппсальського університету. – Досі вважалося не надто важливим, який зі сперматозоїдів досягне цього. Однак ми показали, що існують значні відмінності між різними гаметами та їх впливом на потомство.

У лабораторних умовах учені провели забір статевих клітин у самок і самців рибок даніо. Сперматозоїди розділили на дві групи – "молодші" і більш "старі". Після цього науковці провели штучне запліднення ікри. Потомство вирощувалося протягом двох років, і автори стежили за станом рибок у двох групах.

'Старі' сперматозоїди вважаються кращими для запліднення - фото 308957
"Старі" сперматозоїди вважаються кращими для запліднення

Виявилося, що нащадки "старих" сперматозоїдів відрізнялися в цілому кращою фізичною формою, досягали великих розмірів і жили довше, ніж їх побратими, що народилися від сперматозоїдів "молодих".

Цей несподіваний висновок вказує на важливість механізмів селекції сперматозоїдів, їх вплив на стан наступних поколінь, – додає професор Іммлер.

Тепер його команда планує з'ясувати, які саме відмінності між тими та іншими сперматозоїдами можуть бути відповідальні за ці ефекти.

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Джерело: wiley
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