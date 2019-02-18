Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена

Питання довжини чоловічої гідності турбує не лише представників сильної половини людства, а й їхніх коханих. Так, вони теж обговорюють між собою "величину" вашого статевого члена. Нещодавно дослідники вирішили визначити, якою має бути еталонна його довжина. Ви будете здивовані!

Науковці з Каліфорнійського університету провели опитування серед 75 дівчат віком від 18 до 35 років. Їх цікавила ідеальна довжина статевого члена.

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Учасницям дослідження показували 33 тривимірні моделі різних членів. Дівчатам потрібно було оцінити їх з точки зору привабливості.

Для сексу на одну ніч він має бути довшим

Отже, приз глядацьких симпатій отримав член довжиною 16,4 сантиметра, але є одне "але". Цей розмір їх зацікавив лише для сексу на одну ніч. А от для постійних стосунків жінки віддали перевагу члену, який сягає 15 сантиметрів у довжину.

Науковці знайшли цьому явищу логічне пояснення: для одноразового акту дівчата хочуть отримати нові яскраві відчуття, а також готові зіткнутися з певним дискомфортом. Натомість, для постійного сексу їм важливий саме комфорт!

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