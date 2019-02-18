Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена

  • 798
Дівчата визначилися з ідеальною довжиною члена - фото 1
Дівчата визначилися з ідеальною довжиною члена

Питання довжини чоловічої гідності турбує не лише представників сильної половини людства, а й їхніх коханих. Так, вони теж обговорюють між собою "величину" вашого статевого члена. Нещодавно дослідники вирішили визначити, якою має бути еталонна його довжина. Ви будете здивовані!

Науковці з Каліфорнійського університету провели опитування серед 75 дівчат віком від 18 до 35 років. Їх цікавила ідеальна довжина статевого члена.

І ще: Як алкогольні напої впливають на секс: цікаве дослідження

Учасницям дослідження показували 33 тривимірні моделі різних членів. Дівчатам потрібно було оцінити їх з точки зору привабливості.

Для сексу на одну ніч він має бути довшим - фото 308521
Для сексу на одну ніч він має бути довшим

Отже, приз глядацьких симпатій отримав член довжиною 16,4 сантиметра, але є одне "але". Цей розмір їх зацікавив лише для сексу на одну ніч. А от для постійних стосунків жінки віддали перевагу члену, який сягає 15 сантиметрів у довжину.

Науковці знайшли цьому явищу логічне пояснення: для одноразового акту дівчата хочуть отримати нові яскраві відчуття, а також готові зіткнутися з певним дискомфортом. Натомість, для постійного сексу їм важливий саме комфорт!

Читайте також: Через скільки років шлюбу дружини починають зраджувати чоловікам

Джерело: ncbi
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228236
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл