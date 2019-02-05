Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

ТОП-5 продуктів для красивої усмішки

  • 46
Що їсти для здорових зубів - фото 1
Що їсти для здорових зубів

Експерти назвали найкорисніші продукти, які потрібні для здорових та красивих зубів. Обов'язково внесіть ці смаколики до свого раціону!

Стиль життя та харчування впливає не лише на загальне самопочуття, а й здатне покращити або погіршити вигляд зубів. Зібрали найкорисніші смаколики для здоров'я ротової порожнини та красивої усмішки.

І ще: Як приготувати стейк на сковороді і здивувати свою кохану: ідеальний рецепт

Фрукти. Вони є важливим джерелом клітковини, мінералів та вітамінів. До того ж, не варто забувати про натуральні очисні властивості, адже яблуко може врятувати у ситуаціях, коли під рукою немає зубної щітки. А груші допомагають нейтралізувати негативний вплив інших продуктів на поверхню зубів.

Фрукти є важливим джерелом клітковини - фото 305718
Фрукти є важливим джерелом клітковини

Молочні продукти. Вміст кальцію у них говорить за себе, адже цей елемент дуже важливий для здоров'я зубів та кісток. До того ж, білки та фосфор у молочних продуктах захищають від карієсу.

Білки та фосфор у молочних продуктах захищають від карієсу - фото 305717
Білки та фосфор у молочних продуктах захищають від карієсу

Зелений чай. Цей напій здатен не лише заспокоїти, а й має чимало антиоксидантів. Чай допомагає знизити кислотність слини, ризики захворювань ясен та карієсу.

Чай знижує ризики захворювань ясен та карієсу - фото 305716
Чай знижує ризики захворювань ясен та карієсу

Кунжут. Його можна їсти у вигляді олії чи насіння, доповнюючи звичайні страви. Це дозволить позбавити зуби від нальоту та покращити здоров'я ротової порожнини. А все тому, що кунжут допомагає позбутись стрептококових бактерій.

Кунжут допомагає позбутись стрептококових бактерій - фото 305719
Кунжут допомагає позбутись стрептококових бактерій

Овочі. Приміром, селера, морква та шпинат. Вони чудово очищують зуби від різноманітних плям, поповнюють запаси кальцію та нейтралізують кислоти у ротовій порожнині.

Овочі чудово очищують зуби від різноманітних плям - фото 305715
Овочі чудово очищують зуби від різноманітних плям

Читайте також: Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл