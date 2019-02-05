ТОП-5 продуктів для красивої усмішки

Експерти назвали найкорисніші продукти, які потрібні для здорових та красивих зубів. Обов'язково внесіть ці смаколики до свого раціону!

Стиль життя та харчування впливає не лише на загальне самопочуття, а й здатне покращити або погіршити вигляд зубів. Зібрали найкорисніші смаколики для здоров'я ротової порожнини та красивої усмішки.

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Фрукти. Вони є важливим джерелом клітковини, мінералів та вітамінів. До того ж, не варто забувати про натуральні очисні властивості, адже яблуко може врятувати у ситуаціях, коли під рукою немає зубної щітки. А груші допомагають нейтралізувати негативний вплив інших продуктів на поверхню зубів.

Фрукти є важливим джерелом клітковини

Молочні продукти. Вміст кальцію у них говорить за себе, адже цей елемент дуже важливий для здоров'я зубів та кісток. До того ж, білки та фосфор у молочних продуктах захищають від карієсу.

Білки та фосфор у молочних продуктах захищають від карієсу

Зелений чай. Цей напій здатен не лише заспокоїти, а й має чимало антиоксидантів. Чай допомагає знизити кислотність слини, ризики захворювань ясен та карієсу.

Чай знижує ризики захворювань ясен та карієсу

Кунжут. Його можна їсти у вигляді олії чи насіння, доповнюючи звичайні страви. Це дозволить позбавити зуби від нальоту та покращити здоров'я ротової порожнини. А все тому, що кунжут допомагає позбутись стрептококових бактерій.

Кунжут допомагає позбутись стрептококових бактерій

Овочі. Приміром, селера, морква та шпинат. Вони чудово очищують зуби від різноманітних плям, поповнюють запаси кальцію та нейтралізують кислоти у ротовій порожнині.

Овочі чудово очищують зуби від різноманітних плям

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