Учені назвали спецію, яка може захистити від атеросклерозу

Додайте до свого раціону кмин

Американські вчені з Центрального технологічного науково-дослідного інституту провели низку досліджень та з'ясували: кмин здатний боротися з мікробами, допомагає впоратися з високою температурою, больовими відчуттями та володіє високою концентрацією антиоксидантів.

Не секрет, що форми кисню, відомі як вільні радикали, провокують окислювальний стрес.

І ще: Їсти не за дві години до сну: науковці шокували заявою

Це призводить до порушення нормального перебігу низки процесів, розвитку атеросклерозу, нейродегенеративних захворювань, запалення в організмі, раку і передчасного старіння. У свою чергу, антиоксиданти дозволяють знизити ступінь впливу окисного стресу.

Під час аналізу експерти виявили великий вміст корисних фенольних сполук – антиоксидантів у кмину і його здатність повністю захистити від пошкоджень ДНК.

Кмин корисний для здоров'я

Також у нетрадиційній медицині гіркий кмин застосовується для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, як відхаркувальний, сечогінний, загоювальний і тонізувальний засіб.

Читайте також: Названий продукт, що уповільнює появу зморщок