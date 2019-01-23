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Учені назвали спецію, яка може захистити від атеросклерозу

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Додайте до свого раціону кмин - фото 1
Додайте до свого раціону кмин

Американські вчені з Центрального технологічного науково-дослідного інституту провели низку досліджень та з'ясували: кмин здатний боротися з мікробами, допомагає впоратися з високою температурою, больовими відчуттями та володіє високою концентрацією антиоксидантів.

Не секрет, що форми кисню, відомі як вільні радикали, провокують окислювальний стрес.

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Це призводить до порушення нормального перебігу низки процесів, розвитку атеросклерозу, нейродегенеративних захворювань, запалення в організмі, раку і передчасного старіння. У свою чергу, антиоксиданти дозволяють знизити ступінь впливу окисного стресу.

Під час аналізу експерти виявили великий вміст корисних фенольних сполук – антиоксидантів у кмину і його здатність повністю захистити від пошкоджень ДНК.

Кмин корисний для здоров'я - фото 303216
Кмин корисний для здоров'я

Також у нетрадиційній медицині гіркий кмин застосовується для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, як відхаркувальний, сечогінний, загоювальний і тонізувальний засіб.

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Джерело: Med2
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