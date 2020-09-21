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На які продукти варто налягати для міцного сну

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Молоко на ніч - фото 1
Молоко на ніч / theworldnews

Лікарі перерахували продукти завдяки вживанню яких можна поліпшити якість сну. До них відносять ті, що мають в складі мелатонін.

Виробництво зазначеного гормону відбувається на тлі біохімічних перетворень з амінокислоти триптофан. Якщо є його дефіцит, можна налягати на такі продукти, як яйця, мед, помідори і горіхи. Крім того, в раціон фахівці рекомендують включити твердий сир, молоко, броколі і оливки.

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Якщо мелатонін виробляється організмом нормально, то в нічний час зниження артеріального тиску відбувається на 15%. При дефіциті гормону існує ймовірність артеріальної гіпертонії. Яскраве світло може провокувати зниження рівня мелатоніну. Щоб уникнути такого, краще за кілька годин до сну відмовитися від використання гаджетів.

На які продукти варто налягати для міцного сну - фото 426599

До того ж ромашковий чай – це перший засіб, що рекомендують при безсонні. І недурно: одна чашка ароматного відвару піднімає рівень гліцину, що, своєю чергою м'яко заспокоює нерви і знімає м'язову напругу. Натуральний цукор, що міститься в меді, підвищує рівень інсуліну і дозволяє триптофану швидше вступити у взаємодію з мозком. Чайна ложка меду з ромашковим чаєм перед сном дозволить посилити заспокійливий ефект напою.

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Джерело: the-satori
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