На які продукти варто налягати для міцного сну

Лікарі перерахували продукти завдяки вживанню яких можна поліпшити якість сну. До них відносять ті, що мають в складі мелатонін.

Виробництво зазначеного гормону відбувається на тлі біохімічних перетворень з амінокислоти триптофан. Якщо є його дефіцит, можна налягати на такі продукти, як яйця, мед, помідори і горіхи. Крім того, в раціон фахівці рекомендують включити твердий сир, молоко, броколі і оливки.

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Якщо мелатонін виробляється організмом нормально, то в нічний час зниження артеріального тиску відбувається на 15%. При дефіциті гормону існує ймовірність артеріальної гіпертонії. Яскраве світло може провокувати зниження рівня мелатоніну. Щоб уникнути такого, краще за кілька годин до сну відмовитися від використання гаджетів.

До того ж ромашковий чай – це перший засіб, що рекомендують при безсонні. І недурно: одна чашка ароматного відвару піднімає рівень гліцину, що, своєю чергою м'яко заспокоює нерви і знімає м'язову напругу. Натуральний цукор, що міститься в меді, підвищує рівень інсуліну і дозволяє триптофану швидше вступити у взаємодію з мозком. Чайна ложка меду з ромашковим чаєм перед сном дозволить посилити заспокійливий ефект напою.

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