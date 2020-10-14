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Mercedes-Benz створив "прозорий" електрокросовер EQC: круті фото

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Над прозорим кросовером Mercedes-Benz працювали стажери - фото 1
Над прозорим кросовером Mercedes-Benz працювали стажери

Компанія Mercedes-Benz представила "прозорий" електричний кросовер EQC. Щоб заглянути всередину моделі, 40 стажерів концерну вирізали отвори в кузові та підсвітили "нутрощі" світлодіодними стрічками. Виглядає новинка ефектно!

"Прозорий" Mercedes-Benz EQC побудували 40 стажерів навчального центру Daimler AG.

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За основу демонстратора інженери взяли передсерійний прототип електричного кросовера EQC 400. Щоб розглянути конструкцію моделі зсередини, фахівці вирізали отвори у правій частині кузова машини. На цю роботу у стажерів пішло 36 годин. Ще 50 годин знадобилося, щоб згладити металеві краї, а потім пофарбувати та відполірувати кузов.

Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430235
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430238
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430232
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430241
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430236
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430230

Для підсвічування "нутрощів", стажери розмістили по периметру робочої зони 15 метрів світлодіодної стрічки. Крім того, в електрокросовері провели близько 50 метрів проводки для силових кабелів, а також встановили два мікроконтролери для регулювання світлодіодного підсвічування. Протягом наступної доби інженери звели три світлодіодні смуги позаду автомобіля та під'єднали їх до задніх ліхтарів. Для пояснення побудови демонстратора в салоні EQC стажери розмістили мультимедійні екрани.

Mercedes-Benz EQC зійшов з конвеєра у 2019 році. Електрокросовер випускається у модифікаціях EQC400, яка призначена для глобального ринку і EQC350, що реалізується в Китаї. Старша модель обладнується двома електромоторами, віддача яких становить 420 кінських сили. Запас ходу при цьому дорівнює 417 кілометрам. Китайська модифікація оснащена силовою установкою потужністю 286 кінських сил. Запас ходу на одній зарядці також становить 417 кілометрів.

Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430228
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430229
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430231
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430234
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430237
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430239
Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC: круті фото - фото 430240

Раніше команда інженерів Mercedes-Benz представила прототип електричного кросовера Mercedes-Benz EQC, підготовленого до суворого бездоріжжя. Експериментальний автомобіль отримав назву Mercedes-Benz EQC 4x4. Чи буде запущена в серію модель, побудована в єдиному екземплярі, поки невідомо.

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Джерело: Daimler
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