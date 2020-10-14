Mercedes-Benz створив "прозорий" електрокросовер EQC: круті фото

Компанія Mercedes-Benz представила "прозорий" електричний кросовер EQC. Щоб заглянути всередину моделі, 40 стажерів концерну вирізали отвори в кузові та підсвітили "нутрощі" світлодіодними стрічками. Виглядає новинка ефектно!

"Прозорий" Mercedes-Benz EQC побудували 40 стажерів навчального центру Daimler AG.

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За основу демонстратора інженери взяли передсерійний прототип електричного кросовера EQC 400. Щоб розглянути конструкцію моделі зсередини, фахівці вирізали отвори у правій частині кузова машини. На цю роботу у стажерів пішло 36 годин. Ще 50 годин знадобилося, щоб згладити металеві краї, а потім пофарбувати та відполірувати кузов.

Для підсвічування "нутрощів", стажери розмістили по периметру робочої зони 15 метрів світлодіодної стрічки. Крім того, в електрокросовері провели близько 50 метрів проводки для силових кабелів, а також встановили два мікроконтролери для регулювання світлодіодного підсвічування. Протягом наступної доби інженери звели три світлодіодні смуги позаду автомобіля та під'єднали їх до задніх ліхтарів. Для пояснення побудови демонстратора в салоні EQC стажери розмістили мультимедійні екрани.

Mercedes-Benz EQC зійшов з конвеєра у 2019 році. Електрокросовер випускається у модифікаціях EQC400, яка призначена для глобального ринку і EQC350, що реалізується в Китаї. Старша модель обладнується двома електромоторами, віддача яких становить 420 кінських сили. Запас ходу при цьому дорівнює 417 кілометрам. Китайська модифікація оснащена силовою установкою потужністю 286 кінських сил. Запас ходу на одній зарядці також становить 417 кілометрів.

Раніше команда інженерів Mercedes-Benz представила прототип електричного кросовера Mercedes-Benz EQC, підготовленого до суворого бездоріжжя. Експериментальний автомобіль отримав назву Mercedes-Benz EQC 4x4. Чи буде запущена в серію модель, побудована в єдиному екземплярі, поки невідомо.

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