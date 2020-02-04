Німецькі учені назвали напій для довгожителів

Науковці розповіли, що є доволі популярний напій, який здатен продовжити життя та зміцнити здоров'я. Якщо ваш ранок починається не з нього, то пора це змінювати.

Фахівці з університету імені Генріха Гейне в Дюссельдорфі заявили, що кава - смачний напій довгожителів. Це підтвердило дослідження, яке тривало упродовж 12 років. За цей час учені вивчали властивості натуральної кави, а також те, як вона впливає на стан організму.

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Вдалось визначити, що поціновувачі кави мають нижчі ризики померти передчасно, а все тому, що кавові зерна мають чимало корисних властивостей. Вони захищають тіло від руйнівних процесів, зменшуючи шанси отримати онкологію чи проблеми з серцем.

кава продовжує життя

У деяких піддослідних навіть уповільнився процес старіння, однак варто розуміти, що будь-яка найкорисніша річ може зашкодити, якщо нею зловживати.

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