Дослідники розповіли, чи шкідливо спати після обіду

Науковці довели, що післяобідній сон може поліпшити показники когнітивного здоров'я. Дослідження показали наявність взаємозв'язку між денним сном і когнітивними функціями, серед яких орієнтація, мова й пам'ять.

Учені поставили перед собою завдання пошуку чинників, що впливають на збільшення тривалості життя і поліпшення здоров'я. Медики і дослідники були сфокусовані на вплив сну на роботу мозку. Позаяк сон не був поширений серед молодих людей, вчені для рівномірної ключової групи дослідження вибрали літніх людей. У ньому взяли участь 2214 осіб, серед яких 1534 мали післяобідній сон.

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Під час дослідження вчені оцінювали їхні когнітивні здібності за допомогою мінііспиту психічного стану і нейропсихологічних тестів. Серед усіх учасників експерименту 739 літніх людей добровільно здали аналізи крові на ліпіди.

В результаті вченим вдалося зафіксувати значні відмінності в когнітивних функціях і рівні ліпідів у крові між тими, хто спав і не спав після обіду. У цьому дослідженні денний сон привів до поліпшення когнітивних функцій, включаючи орієнтацію, мову і пам'ять. Учасники зі звичкою спати вдень також мали вищий рівень тригліцеридів, ніж ті, хто не дрімав.

На думку китайських вчених, крім розслаблення, денний сон дійсно зменшує загальне запалення, яке виникає в мозку з віком.

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