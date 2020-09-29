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Учені назвали простий метод, який дозволяє побороти безсоння

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Побороти безсоння можна за допомогою важкої ковдри - фото 1
Побороти безсоння можна за допомогою важкої ковдри

Якщо вас турбує безсоння, то ви можете скористатися методом, про який розповіла команда шведських дослідників з Каролінського інституту. На їхню думку, люди, котрі страждають від безсоння та деяких психічних розладів, можуть заснути за допомогою важкої ковдри.

Про це психіатри та фахівці в області нейронаук написали для Journal of Clinical Sleep Medicine.

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У дослідженні брали участь 120 людей, які страждали від безсоння: серед них були люди з діагностованою депресією, тривогою, біполярним розладом і синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Групу волонтерів випадковим чином розділили на дві: учасники першої користувалися 6-8-кілограмовим ковдрами, обтяжені металевими прутами, а учасники другої – легкими ковдрами (1,5 кг) з пластиковими прутами.

Учені назвали простий метод, який дозволяє побороти безсоння - фото 427903
Учені поділили учасників дослідження на дві групи, аби виявити вплив важкої ковдри на сон

Учасники експерименту ховалися під виданими ковдрами протягом року, кожен день вказуючи, скільки і як вони поспали. Як виявилося, уже через місяць сну під важкою ковдрою симптоми безсоння турбували волонтерів удвічі рідше. У групі з легкими ковдрами таких же результатів домоглися лише 5,4% добровольців.

Під кінець дослідження результати стали ще кращими – 78% учасників групи, що спала під важкими ковдрами, змогли позбутися від безсоння повністю. У них також послабилися симптоми психічних розладів.

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