Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Учені назвали простий і дієвий метод, як швидко схуднути

  • 19
Як швидко схуднути - фото 1
Як швидко схуднути

Японські науковці назвали доволі легкий та доступний метод схуднення, який дозволить оперативно позбутись зайвих кілограмів та покращити здоров'я. І не потрібно вигадувати велосипед!

Медики з Японії дійшли до висновку, що всього кілька порад для зміни дня допоможуть повернутись у форму та поліпшити самопочуття. Особлива методика полягає у комбінації збалансованого харчування та певного режиму вживання води.

І ще: Учені назвали фрукт, який продовжує молодість

Насамперед, одразу після пробудження варто випивати склянку теплої звичайної води. А вже за хвилин 40 потрібно знайти час для сніданку. Річ у тому, що води допомагає вгамувати апетит та запустити всі процеси в організмі. Виходить комбо: і знижується ризик переїдання, і тіло швидше прокидається.

Як швидко схуднути - фото 382556
Як швидко схуднути

Наступним правилом є відмова від трапези упродовж 2 годин після сніданку. Взагалі можна дотримувати режиму з триразовим харчуванням та двома перекусами, але не бажано їсти більше, аніж потрібно.

Також фахівці рекомендують обирати збалансовану трапезу та не зловживати шкідливими смаколиками. Ще однією порадою є дотримання рекомендованої норми калорій, кількість яких краще зменшити на 10%, якщо хочете швидше отримати результат.

До того ж, така методика допомагає не просто схуднути, а ще й покращити показники цукру в крові та тиску, зменшити розлади травлення та додати енергії.

Як швидко схуднути - фото 382558
Як швидко схуднути

Читайте також: Чому категорично не можна тренуватися натщесерце

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 12:00
  • 437
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 1302
GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
  • Вчора, 14:01
  • 530
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа