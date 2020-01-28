Учені назвали простий і дієвий метод, як швидко схуднути

Японські науковці назвали доволі легкий та доступний метод схуднення, який дозволить оперативно позбутись зайвих кілограмів та покращити здоров'я. І не потрібно вигадувати велосипед!

Медики з Японії дійшли до висновку, що всього кілька порад для зміни дня допоможуть повернутись у форму та поліпшити самопочуття. Особлива методика полягає у комбінації збалансованого харчування та певного режиму вживання води.

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Насамперед, одразу після пробудження варто випивати склянку теплої звичайної води. А вже за хвилин 40 потрібно знайти час для сніданку. Річ у тому, що води допомагає вгамувати апетит та запустити всі процеси в організмі. Виходить комбо: і знижується ризик переїдання, і тіло швидше прокидається.

Як швидко схуднути

Наступним правилом є відмова від трапези упродовж 2 годин після сніданку. Взагалі можна дотримувати режиму з триразовим харчуванням та двома перекусами, але не бажано їсти більше, аніж потрібно.

Також фахівці рекомендують обирати збалансовану трапезу та не зловживати шкідливими смаколиками. Ще однією порадою є дотримання рекомендованої норми калорій, кількість яких краще зменшити на 10%, якщо хочете швидше отримати результат.

До того ж, така методика допомагає не просто схуднути, а ще й покращити показники цукру в крові та тиску, зменшити розлади травлення та додати енергії.

Як швидко схуднути

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