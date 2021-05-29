Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування

Якщо вам не подобається бігати або відвідувати спортзал, то ви можете присвятити трохи часу цьому приємному заняттю. Мовиться, ви будете здивованими, про прийом гарячої ванни.

Дослідження показують, що ця приємна процедура забезпечує ті численні переваги, які дають здоров'ю фізичні навантаження. До такого висновку дійшли учені з Університету Ковентрі, пише The Conversation.

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Прийом гарячої ванни буде особливо приємним для людей, які терпіти не можуть бігати, кататися на велосипеді або підіймати "залізо" у спортзалі. Виявляється, регулярні гарячі ванни повторюють дуже багато переваг для здоров'я, які приносять фізичні навантаження.

Зокрема, ванни підсилюють кровотік, температуру тіла та рівень серцебиття приблизно так само, як це відбувається при заняттях спортом. Усе це йде на користь серцево-судинному здоров'ю, забезпечуючи зростання клітин і їх відновлення.



Прийом гарячих ванн позитивно вплине на роботу серцево-судинної системи / Фото Unsplash

Гарячі ванни виступають у ролі й антидепресантів. Серед їх переваг також зниження артеріального тиску і запалень, більш надійний контроль показників рівня цукру в крові для людей з діабетом другого типу.

На жаль, уся ця терапія для серця не допоможе позбавитися від зайвої ваги та зміцнити мускулатуру й мінеральну щільність кісток. А це важливі переваги, які нам дарують тренування. Але, як вважають дослідники, поєднання фізичних навантажень та гарячих ванн або сауни дасть здоров'ю ще більше користі.

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