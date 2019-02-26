Учені назвали причину появи ранньої сивини

У результаті експерименту, проведеного фахівцями, були виявлені причини появи ранньої сивини. Для того, щоб дійти до певних висновків, вчені досліджували 6300 учасників.

Раніше вчені вважали, що передчасна поява сивого волосся – це результат нервових потрясінь. Однак наразі ці відомості спростовані. Як заявляють аналітики, одна з причин – це гени. Також рання сивина може з'явитися у людини через дисфункції щитоподібної залози, а також анемію.

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До того ж причиною появи сивого волосся у людини може стати синдром передчасного старіння. А сивина в молодому віці може з'явитися через вживання алкоголю та куріння. Вчені пояснюють це тим, що шкідливі звички знижують імунітет. Тим самим різко скорочується вироблення меланіну (пігменту, який міститься в волоссі). Саме через зниження меланіну людина рано сивіє.

Ще, як стверджують фахівці, появі сивини сприяє авітаміноз. Цей стан є наслідком тривалого неповноцінного харчування, в якому відсутні необхідні для людського організму вітаміни та мікроелементи.

Останнім часом шалено популярним є камуфлювання сивини

Психологи, у свою чергу, рекомендують спокійно ставитися до змін у своїй зовнішності. І приймати себе, своє тіло та зміни в ньому, як природний процес, більше зосереджуючись на прагненні залишатися молодими внутрішньо.

Якщо виходити з отриманих даних, можна зробити висновок, що ми не здатні вплинути на генетичну схильність до появи сивини, однак в наших силах змінити спосіб життя та своє мислення: позбутися від шкідливих звичок, більше відпочивати, вести фізичну активність, повноцінно харчуватися та мислити позитивно.

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