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Учені назвали оптимальні дози алкоголю для людей усіх вікових категорій
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Учені з'ясували, як впливає алкоголь на людей різного віку. Читайте, скільки алкоголю можна вживати без значної шкоди для організму.
Як пише The Lancet, суттєву частину населення, що приймає небезпечну кількість алкоголю, становлять чоловіки віком 15 – 39 років. Зокрема для цієї вікової групи алкоголь несе найбільший ризик для здоров'я.
І ще: Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених
Рекомендована кількість алкоголю для людей віком від 15 до 39 років становить 0,136 стандартного напою на день. А це – 10 грамів чистого спирту, що еквівалентно невеликій склянці червоного вина (100 мл) з вмістом алкоголю 13%, банці або пляшці пива (375 мл) 3,5% міцності.
До слова! Вживання алкоголю становить 60% травм: автомобільні аварії, самогубства та вбивства.
Оптимальна добова норма алкоголю для людей різного віку
- чоловіки до 39 років – 10 мл вина, або 38 мл пива;
- жінки до 39 років – 20 мл вина, або 100 мл пива;
- люди віком від 40 років до 64 років – від 50 до 200 мл вина залежно від стану здоров'я, або 187-750 мл пива;
- люди від 65 років – 300 мл вина, або до 1,1 л пива.
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