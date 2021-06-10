Учені назвали одну хитрість, яка зробить тебе на 29% успішнішим серед жінок

Усе життя ми намагаємося сподобатися жінкам. Зрозуміло, поки не одружуємося (після цього ми намагаємося сподобатися їм з подвоєним завзяттям).

І нам весь час здається, що варто отримати бодай один помітний плюс (наприклад, навчитися танцювати сальсу або жонглювати живими хом'яками), як потрібні дівчата моментально будуть вражені наповал. Цікаво, що такий "потрібний" навик існує. І про нього розповідає Maxim.

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Практика показує, що навіть віртуозне володіння якимось навиком не гарантує тобі популярність у протилежної статі. Можливо, річ у тім, що ти вибираєш неправильний навик.

Згідно з недавнім дослідженням, проведеним під керівництвом доктора Мелані Грін, чоловік стає на 29% привабливішим в очах жінок, якщо він володіє даром красномовства. Тож, якщо він уміє піднести будь-яку, навіть найбільш пересічну історію зі свого життя як щось веселе і цікаве, успіх гарантований.



Красномовність зробить тебе привабливішим для жінок / Фото Unsplash

Тобто замість того, щоб сказати "У мене помер хом'як", починай так: "Дивовижний випадок стався зі мною на днях. Я саме збирався жонглювати хом'яками..." І вмій грамотно розпорядитися підвищеною жіночою увагою, яку дослідники гарантують тобі після такої історії.

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