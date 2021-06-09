Експерти назвали місяць, на який припадає пік популярності сексу на одну ніч

Ні для кого не секрет, що навесні та влітку ми хочемо займатися сексом частіше, ніж взимку. Але, як виявилося, є певний місяць, коли припадає пік популярності сексу на одну ніч.

Далеко не всі люди хочуть будувати серйозні стосунки. Є й ті, хто не відмовиться від одноразової інтрижки, яка дозволить вгамувати сексуальний апетит. Як пише Maxim, експерти виявили місяць, на який припадає пік активності сексу на одну ніч.

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Відомий сайт знайомств OkCupid опублікував підсумки трирічного опитування своїх користувачів (усього в ньому взяли участь 18 мільйонів користувачів): з 2013 року по 2016 роки адміністратори сайту розсилали їм питання "Чи хочете ви, щоб ваші наступні стосунки були тривалими?".

Так ось, найчастіше відповідь "Ні, я шукаю короткострокові, без зобов'язань стосунки" приходила у квітні, травні та червні. І якщо у квітні та травні відсоток прихильників короткострокових стосунків виростав на 17% у порівнянні з осінніми та зимовими місяцями, то в червні аж на 33%!

Соціологи, найняті OkCupid, пояснили таку легковажну статистику тим, що саме у весняно-літні місяці на сайті знайомств реєструється максимальне число студентів, мандрівників і курортників. Тобто контингент, з яким сама еволюція веліла присвятити себе необтяжливим, ні до чого не зобов'язуючим сексом.

Якщо ви все життя хотіли спробувати зайнятися сексом на одну ніч, але ніяк наважувалися – зараз саме час! Але попередньо зважте усі "за" і "проти".

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