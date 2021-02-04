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Порнозірка Лана Роудс дала кілька порад для покращення сексу (18+)

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Лана Роуд дала поради для крутого сексу - фото 1
Лана Роуд дала поради для крутого сексу / instagram.com/lanarhoades

Відома порноакторка Лана Роудс поділилась своїми порадами про те, як розбурхати своє інтимне життя. Від вбрання і до брудних балачок - детальніше читайте далі.

24-річна американська порноакторка Лана Роудс пояснила, як покращити свою сексуальну майстерність у подкасті "C3 Girls 1 Kitchen".

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Амар Мепл (справжнє ім'я Лани Роудс) розповіла, що не варто покладатись лише на досвід, адже можна суттєво підняти свій рівень задоволення у ліжку, якщо докласти більше зусиль.

"Це те, що я кажу всім. Вони думають, що будуть якісь секс-пози, але це не так, справа в ентузіазмі. Чи не хотіли б ви зайнятись сексом з кимось, хто демонстрував своє захоплення та зацікавлення? Я вважаю, що ентузіазм це моя порада №1, яку можна дати людям. Їм так хочеться почуватись бажаними, тож варто це показувати", – розпочала Лана.

Як ще покращити сексуальне життя?

Секстинг. Спекотні листування є чудовим способом створити інтригу перед зустріччю, а також підтримувати запал. Тож можна натякати на певні інтимні речі, надсилати фото чи навіть відео. Звісно ж, не забувайте, що краще таке провертати з перевіреними партнерами.

Хороший душ. З очевидних причин важливо бути чистим перед сексом, адже гарний запах також стимулює бажання. До того ж, можна перетворити душ у ще одну пікантну зону, адже не тільки ліжко підходить для інтиму.

Одяг також справляє враження. Вбрання дозволяє зробити вас впевненішими: хай це буде вишукане спіднє чи дивний костюм.

"Вдягаючи гарний комплект спідньої білизни та предмети з рольових ігор, можна відчути себе значно сексуальнішими. Мені однозначно більше подобається бути у чомусь милому, аніж зовсім голою. Оскільки я маю доволі апетитну фігуру, то мереживо добре підтримує мої форми і робить їх красивішими", – пояснює акторка.

Брудні балачки. Хоч є поширена думка, що погані слівця працюють тільки у порно, але Лана впевнена, що це не так. Адже хтиві розмови та стогони точно дозволять зробити інтим яскравішим. Якщо ж ви надто сором'язливі, то є способи завести партнера і без надмірної розпусти, приміром, повільними поцілунками та доторками. Проговорюйте свої відчуття, а також не соромтесь давати "вказівки", що потрібно зробити, аби було ще краще.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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