Експерти розповіли, як побороти сонливість вдень

Якщо вас раптом посеред робочого дня підстерегла сонливість – не бійтесь. З нею можна легко впоратися, якщо використати бодай одну з цих порад. Візьміть на озброєння, аби не проспати кінець робочого дня.

Ходьба по сходах, прогулянка у парку, взаємодія з тваринами, жувальна гумка – існують різні прості способи впоратися з денною сонливістю і підвищити енергію в другій половині дня, що так необхідно для роботи. Ось ще кілька крутих і простих методів.

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Фізична активність. Рух покращує кровотік, забезпечуючи приплив кисню і поживних речовин до м'язової тканини, що природним чином збільшує енергію. Доктор медицини Карл Базил (директор відділення епілепсії і сну в Колумбійському університеті) рекомендує рухатися до настання денної сонливості. Підійдуть найпростіші дії – потягування, ходьба по сходах, обхід будівлі.

Перерва. Дослідники Університету Торонто встановили, що відсутність перерви під час обіду збільшує втому і непродуктивність офісних працівників. Учені рекомендують відриватися від роботи на цей час. Навіть просто відхід від робочого столу може вас підзарядити, стверджують вони.

Не забувайте робити перерву

Прогулянка у парку. Якщо є можливість, зробіть перерву і сходіть ненадовго в найближчий парк. Результати експериментів свідчать: можливість побувати в природному середовищі допомагає краще виконувати тести на пам'ять і увагу. Така обстановка звільняє мозок від необхідності підтримувати функцію прямої уваги, що вимагає активного фокусування. Відбувається своєрідне когнітивне перезавантаження.

Тварини. Згідно з дослідженням Коледжу ветеринарної медицини Університету Міссурі, спілкування з тваринами підвищує рівень гормону окситоцину, який пригнічує гормони стресу і робить нас спокійнішими і зосередженими. Думки про домашнього вихованця дають той же ефект. Навіть перегляд відео з котиками дозволяє впоратися з денною сонливістю, підвищуючи рівень позитивних емоцій і енергії.

Жувальна гумка. Було виявлено, що жування протягом 15-20 хвилин може стати простим способом розумової стимуляції.

Вода. Зневоднення викликає втому, поганий настрій, труднощі з концентрацією уваги. Фахівці Клініки Майо рекомендують починати свій день з великої склянки води і продовжувати пити далі, протягом доби.

Пийте воду

Улюблені мелодії. Їх прослуховування під час роботи підвищує продуктивність, до такого висновку прийшли вчені Університету Маямі.

Правильна їжа. Найкраще енергійність підтримують білки (нежирне м'ясо, риба і яйця) і складні вуглеводи (цільне зерно, бобові). Листова зелень (капуста, шпинат) забезпечує залізом, що допомагає зменшити втому. Своєю чергою, прості вуглеводи (білий хліб, випічка, солодощі) стимулюють сплеск і падіння рівня цукру в крові, що сприяє спаду енергії, сонливості.

Візьміть на озброєння, аби не стати жертвою сонливості під час робочого дня!

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