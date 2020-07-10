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Експерти розповіли, як побороти сонливість вдень
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Якщо вас раптом посеред робочого дня підстерегла сонливість – не бійтесь. З нею можна легко впоратися, якщо використати бодай одну з цих порад. Візьміть на озброєння, аби не проспати кінець робочого дня.
Ходьба по сходах, прогулянка у парку, взаємодія з тваринами, жувальна гумка – існують різні прості способи впоратися з денною сонливістю і підвищити енергію в другій половині дня, що так необхідно для роботи. Ось ще кілька крутих і простих методів.
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Фізична активність. Рух покращує кровотік, забезпечуючи приплив кисню і поживних речовин до м'язової тканини, що природним чином збільшує енергію. Доктор медицини Карл Базил (директор відділення епілепсії і сну в Колумбійському університеті) рекомендує рухатися до настання денної сонливості. Підійдуть найпростіші дії – потягування, ходьба по сходах, обхід будівлі.
Перерва. Дослідники Університету Торонто встановили, що відсутність перерви під час обіду збільшує втому і непродуктивність офісних працівників. Учені рекомендують відриватися від роботи на цей час. Навіть просто відхід від робочого столу може вас підзарядити, стверджують вони.
Прогулянка у парку. Якщо є можливість, зробіть перерву і сходіть ненадовго в найближчий парк. Результати експериментів свідчать: можливість побувати в природному середовищі допомагає краще виконувати тести на пам'ять і увагу. Така обстановка звільняє мозок від необхідності підтримувати функцію прямої уваги, що вимагає активного фокусування. Відбувається своєрідне когнітивне перезавантаження.
Тварини. Згідно з дослідженням Коледжу ветеринарної медицини Університету Міссурі, спілкування з тваринами підвищує рівень гормону окситоцину, який пригнічує гормони стресу і робить нас спокійнішими і зосередженими. Думки про домашнього вихованця дають той же ефект. Навіть перегляд відео з котиками дозволяє впоратися з денною сонливістю, підвищуючи рівень позитивних емоцій і енергії.
Жувальна гумка. Було виявлено, що жування протягом 15-20 хвилин може стати простим способом розумової стимуляції.
Вода. Зневоднення викликає втому, поганий настрій, труднощі з концентрацією уваги. Фахівці Клініки Майо рекомендують починати свій день з великої склянки води і продовжувати пити далі, протягом доби.
Улюблені мелодії. Їх прослуховування під час роботи підвищує продуктивність, до такого висновку прийшли вчені Університету Маямі.
Правильна їжа. Найкраще енергійність підтримують білки (нежирне м'ясо, риба і яйця) і складні вуглеводи (цільне зерно, бобові). Листова зелень (капуста, шпинат) забезпечує залізом, що допомагає зменшити втому. Своєю чергою, прості вуглеводи (білий хліб, випічка, солодощі) стимулюють сплеск і падіння рівня цукру в крові, що сприяє спаду енергії, сонливості.
Візьміть на озброєння, аби не стати жертвою сонливості під час робочого дня!
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