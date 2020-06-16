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Чотири головних оптимісти за знаком Зодіаку

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Оптимізм / thoughtcatalog

Серед знаків Зодіаку є такі, які здатні довше за інших зберігати позитивний настрій. Вони швидше пораються зі стресом і хвилюванням, філософськи дивляться на невдачі і вважають за краще не поширювати негатив.

Терези природжені гармонізатори, здатні приводити до балансу світ зовнішній і внутрішній. Терези розуміють, що випромінювати щастя постійно неможливо, але намагаються відчувати себе щасливими більшу частину часу. Цей знак здатний сам налаштовувати себе на позитивний лад, але, будучи знаком партнерства, охоче заразиться хорошим настроєм від своїх друзів і колег.

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Лев ставиться до життя з позитивом і вдячністю. П'ятий астрологічний будинок, яким керує цей знак, – будинок любові, творчості і розваг. Лев – це яскраве сонце, покликане своїм теплим світлом зігрівати оточуючих. З'ясувавши своє призначення і відчувши себе незамінним, Лев наповнюється упевненістю і бажанням нести ще більше світла людям. Лев схильний до добрих справ, може виявляти дивовижну щедрість.

Водолій не любить зв'язуватися з негативом – цьому знаку дуже складно з нього виплутуватися. Зосереджуючись на позитиві, до розв'язання проблем Водолій підходить творчо, любить винаходити, вигадувати незвичайні рішення. Парадоксальний Водолій здатний навіть на найбільш хворобливу ситуацію поглянути по-новому і прибрати гострий негативний акцент.

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Оптиміст і песиміст

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Джерело: thoughtcatalog
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