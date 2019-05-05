Учені назвали несподіваний спосіб кинути курити

Науковці розповіли, як позбутись звички курити без надмірного стресу для себе. Не потрібно заміняти одну річ на іншу, адже можна значно приємніше відволікатись від цигарок.

Американські учені провели незвичайний експеримент, який довів, що вдихання приємних ароматів допомагає полегшити процес кидання курити.

І ще: Учені пояснили, чому ми слухаємо сумну музику, коли нам погано

Спеціалісти провели дослідження за участю 232 добровольців віком від 18 до 55 років, які ніяк не намагались позбавитись звички курити. Перед стартом експерименту кожного попросили хоча б 8 годин утриматись від тютюну, але з собою можна було взяти запальнички та сигарети.

Після цього всі добровольці прийшли до лабораторії, де їм давали вдихати різні запахи: від яблук та м'яти до шоколаду та ванілі. Після цього піддослідні мали запалити цигарку та тримати в руках, а також оцінити своє бажання закурити за 100-бальною шкалою. З'ясувалось, що всього кілька людей все ж зізнались, що дуже хочуть покурити.

"Ці дані показали, що завдяки приємним ароматам у курців зменшується тяга до сигарет. Тому не соромтесь, нюхайте щось смачненьке, щоб позбутись залежності", – підсумував психолог Алан Крейг.

Читайте також: Міфи про здорове харчування, у які досі вірять