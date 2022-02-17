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Учені назвали несподіваний, але ефективний спосіб схуднути
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Звучить незвично, але біг спиною назад має низку переваг для здоров'я. Зокрема мовиться про ефективніше спалювання калорій і схуднення.
Інструктор з фітнесу Фіона Хоукер розповіла в інтерв'ю Express Health, що біг спиною назад може бути незвичним, але ефективним способом схуднення.
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Вона зауважила, що "класичний" біг – одна з форм фізичних вправ, що сприяє інтенсивнішому спалюванню калорій, ніж, наприклад, звичайна ходьба. Крім того, є дані про те, що регулярні пробіжки здатні знижувати ризики хвороб серця або діабету 2 типу.
Коли людина займається бігом назад, деякі ефекти бігу посилюються.
"Біг "у зворотному напрямку" може здатися чимось незвичайним, але це більш ефективна форма вправ, яка може допомогти вам скинути більше ваги", – підкреслила вона.
За словами фітнес-тренера, такий біг інтенсифікує спалювання калорій, оскільки людині, яка біжить "задом наперед", потрібно приблизно на 30 відсотків більше енергії, ніж при звичайній пробіжці.
"Біг спиною назад складніший у виконанні та вимагає більше зусиль для переміщення з однієї точки в іншу, що посилює роботу м'язів", – зауважила експертка.
На її думку, подібна форма навантажень може покращувати функціонування серця та легень, а також покращує здатність володіти тілом, підтримувати його баланс, гарну поставу.
Водночас щоб займатися таким бігом у зворотному напрямку, важливо бути застрахованим від зіткнень. Тренер порадила починати на біговій доріжці і не з бігу, а з ходьби спиною назад, поступово збільшуючи темп руху.
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